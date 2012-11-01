Оппозиция хочет убедить ОБСЕ, ПАСЕ и послов не признавать выборы
Объединенная оппозиция “Батькивщина” хочет встретиться с миссиями ОБСЕ, ПАСЕ и иностранными послами для обсуждения ситуации, сложившейся из-за фальсификации результатов парламентских выборов в ряде округов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил народный депутат от “БЮТ-Батькивщины” Сергей Соболев.
“Я как член политсовета Объединенной оппозиции буду инициировать срочную встречу “Батькивщины”, наших коллег по “Свободе”, и если присоединится Кличко, то мы будем только рады, с миссией ОБСЕ, ПАСЕ, послами иностранных европейских государств и послом США, поскольку в стране прямо нарушена Конституция, и эти выборы признавать невозможно”, - подчеркнул С.Соболев.
По его словам, уже прошло четверо суток после дня выборов, однако все это время продолжается фальсификация результатов голосования.
С.Соболев заявил, что в 20 округах уничтожается избирательная документация, фальсифицируются результаты, однако ни одно должностное лицо не привлечено к ответственности.