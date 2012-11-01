Оппозиция хочет убедить ОБСЕ, ПАСЕ и послов не признавать выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил народный депутат от “БЮТ-Батькивщины” Сергей Соболев.

“Я как член политсовета Объединенной оппозиции буду инициировать срочную встречу “Батькивщины”, наших коллег по “Свободе”, и если присоединится Кличко, то мы будем только рады, с миссией ОБСЕ, ПАСЕ, послами иностранных европейских государств и послом США, поскольку в стране прямо нарушена Конституция, и эти выборы признавать невозможно”, - подчеркнул С.Соболев.

По его словам, уже прошло четверо суток после дня выборов, однако все это время продолжается фальсификация результатов голосования.

С.Соболев заявил, что в 20 округах уничтожается избирательная документация, фальсифицируются результаты, однако ни одно должностное лицо не привлечено к ответственности.