Северинсен: есть две новости для Президента

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«Я полностью согласна с заявлением ОБСЕ: «Учитывая злоупотребление властью и чрезмерную роль денег в этих выборах, демократический процесс, очевидно, затормозился в Украине. Тюрьма не должна быть тем местом, где можно услышать мнение ведущих политических деятелей страны», а также с заявлением ПАСЕ: «Украинцы заслуживали лучших выборов. Олигархизация процесса означает, что граждане утратили контроль над выборами, так же, как и доверие к ним», - говорится в ее статье для издания «Український тиждень”.

По словам Г.Северинсен, «плохой закон о выборах» вместе с «очевидными нарушениями избирательного процесса» привели к тому, что «президенту можно было бы сообщить: хорошая новость - вы победили, плохая новость - избиратели вас не поддержали».

Как отметила Г.Северинсен, в 2002 году можно было наблюдать, как «демократическое большинство исчезло после выборов, когда «независимые» кандидаты перекочевали во власть».

«Тогда говорилось, что нужно изменить систему, чтобы избежать этого на предстоящих выборах. Однако 10 лет спустя ситуация только ухудшилась» - сказала Г.Северинсен.