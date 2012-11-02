В Хмельницком определись еще два победителя в мажоритарных округах

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковой комиссии по мажоритарным округам области.

В мажоритарном избирательном округе №187 побеждает народный депутат Украины, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", кандидат от Объединенной оппозиции Олег Лукашук, за которого проголосовали 40,34% избирателей. На втором месте самовыдвиженец, народный депутат, президент корпорации “Оболонь” Александр Слободян – 28,26% голосов.

В мажоритарном избирательном округе №191 побеждает руководитель благотворительного фонда "Развитие родного Подолья", беспартийный самовыдвиженец В.Бондарь, за которого проголосовали 25,40% избирателей. Вторым на выборах становится кандидат от Партии регионов и председатель Хмельницкого областного совета Николай Дерикот, у которого 20,74% избирателей, на третьем представитель Батькивщины Валерий Мурза (20,26), на пятом Николай Гнатюк (8,84) от УДАРа.

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В одном округе области из семи еще продолжается обработка протоколов.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в мажоритарных округах Хмельницкой области побеждают: Сергей Буряк (№190 округ), Александр Герега (192 округ), Владимир Мельниченко (193 округ), Сергей Лабазюк (188 округ).