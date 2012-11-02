В округе № 189 самовыдвиженец признал победу представителя «Свободы»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Шуляк заявил на совместной пресс-конференции с И.Сабием.

“Сегодня несомненная победа на выборах И.Сабия. Эти голоса добыты в честной борьбе. А то, что происходит в 189-й окружной избирательной комиссии, не что иное, как манипуляции и фальсификации со стороны властей”, - сказал В.Шуляк.

По его мнению, председатель ОИК № 189 Оксана Лукиянчук, которая вошла по квоте Народной партии, ничего общего не имеет с этой политической силой. В.Шуляк отметил, что она является «ставленицей Игоря Шарова, бывшего литвиновца, который прошел по спискам Партии регионов».

По данным электронной системы «Выборы-2012» Центральной избирательной комиссии (обработано 93,85% протоколов), за И.Сабия отдано 19,56% голосов избирателей. На втором месте представитель Партии регионов Виталий Олуйко с 18,40% .

Как сообщал УНИАН, В.Олуйко требует пересчета голосов избирателей на участках в Нетишине, где побеждает кандидат от ВО «Свобода» И.Сабий.

По данным пресс-службы облорганизации ВО “Свобода”, В.Олуйко аргументирует свои требования тем, что участки в Нетишине позже других сдали в окружную комиссию протоколы с результатами голосования.

Члены ОИК № 189 согласились пересчитать голоса, хотя ни одного замечания к данным в протоколах не было.

Возле здания ОИК постоянно находятся неизвестные лица – 20-30 человек.

ВО “Свобода” объявила бессрочное пикетирование окружкома № 189 с целью предупредить фальсификации в пользу провластного кандидата.

31 октября из-за исчезновения системного администратора на несколько часов была остановлена работа ОИК № 189. Впоследствии его нашли в больнице с повышенным артериальным давлением. Позже работа ОИК возобновилась, системного администратора заменили.