Протоколы 132-го округа забрал суд, "Батькивщина" протестует

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», такое решение было принято, несмотря на то, что в соответствии с законом о выборах оригиналы этих протоколов безотлагательно после принятия ОИК передаются в Центризбирком. Кроме того, именно ОИК отвечает за их сохранность.

«Такими своими действиями суд фактически сделал невозможным установление прозрачных результатов голосования в округе и создал условия для вывоза документов и соответственно их подделки уже в судебных органах», - подчеркивают в «Батькивщине».

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По первым данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов в этом округе, победу одержал кандидат от "Батькивщины" Аркадий Корнацкий, который опередил кандидата от Партии регионов Виталия Травянко на 4 тысячи 167 голосов. Однако позже появились данные, согласно которым с опережением в 232 голоса впереди кандидат-регионал.