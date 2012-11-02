Председатель конфликтной комиссии технично отшил Кличко

Об этом он сказал в окружной избирательной комиссии 95-го округа в Ирпене, сообщает пресс-служба партии.

"Я обращаюсь к членам комиссии, я понимаю, что вы устали, что на вас могут давить. Но не допускайте большую ошибку, не прибегайте к манипуляциям с волеизъявлением, потому что за это предусмотрена уголовная ответственность", - сказал Кличко.

Лидер УДАРа приехал вечером в четверг в ОИК №95, "поскольку в партии уверены, что в этом округе сегодня происходят фальсификации путем возврата большого количества протоколов для уточнения в УИК, а оттуда протоколы возвращаются в окружную комиссию уже с другими цифрами".

Поэтому данные "неуточненных" протоколов с мокрыми печатями разнятся с данными в системе ЦИК, заявляют в УДАРе.

"Количество голосов за УДАР и другие оппозиционные партии в 95-м округе на сайте Центризбиркома уменьшается, а за Партию регионов и коммунистов - увеличивается. У УДАРа есть такие факты и копии протоколов с мокрыми печатями и копии уже откорректированных документов", - говорится в сообщении.

Почему так происходит, председатель ОИК 95 не смог объяснить Кличко, отметив: "Оставляйте жалобу, мы ее рассмотрим".

По теме: Турчинов ждет, что Кличко выполнит обещание в ирпенском округе

"Такое сегодня происходит во многих округах - фальсификации результатов выборов не только мажоритарных кандидатов, но и по партийным спискам. У нас воруют голоса - и не только у партии УДАР, а и у Батькивщины и Свободы", - заявил Кличко.

"Мы везде отстаиваем результат волеизъявления за демократические силы вместе с коллегами по оппозиции", - цитирует Украинская правда.

Как известно, ранее кандидат от УДАРа в 95 округе Александр Юраков отозвал свои жалобы и поздравил представителя Батькивщины Кутового с победой.

В то же время скандальный регионал Мельник оказался на втором месте.

По данным экзит-полов, Мельник занимает лишь третье место в 95 округе. Тем не менее, окружная избирательная комиссия 95 округа продолжает затягивать обработку результатов выборов

Мельник отрицает, что его команда пытается фальсифицировать выборы.