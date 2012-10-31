Турчинов ждет, что Кличко выполнит обещание в ирпенском округе
Лидер партии УДАР Виталий Кличко пообещал, что его кандидат на округе 95 Киевской области (Ирпень) не будет способствовать победе «регионала» Петра Мельника, однако это обещание до сих пор не выполнено.
Об этом сегодня журналистам во время брифинга сообщил руководитель центрального избирательного штаба объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов.
Он сообщил, что вчера лично разговаривал по телефону с В.Кличко по поводу ситуации в этом округе, где побеждает кандидат от «Батькивщины» Вячеслав Кутовой, однако кандидат от УДАРа Александр Юраков и «регионал» П.Мельник блокируют подсчет голосов.
А.Турчинов отметил, что он попросил В.Кличко, чтобы члены комиссий от его политической силы не сотрудничали с властью. «Виталий мне лично пообещал, что этого не будет. К сожалению, я на сегодняшний день имею информацию, что господин Юраков при поддержке местной власти подал около 70 жалоб. И соответственно сейчас на базе этих жалоб фальсифицируется результат», - сказал А.Турчинов.