Турчинов ждет, что Кличко выполнит обещание в ирпенском округе

Об этом сегодня журналистам во время брифинга сообщил руководитель центрального избирательного штаба объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов.

Он сообщил, что вчера лично разговаривал по телефону с В.Кличко по поводу ситуации в этом округе, где побеждает кандидат от «Батькивщины» Вячеслав Кутовой, однако кандидат от УДАРа Александр Юраков и «регионал» П.Мельник блокируют подсчет голосов.

А.Турчинов отметил, что он попросил В.Кличко, чтобы члены комиссий от его политической силы не сотрудничали с властью. «Виталий мне лично пообещал, что этого не будет. К сожалению, я на сегодняшний день имею информацию, что господин Юраков при поддержке местной власти подал около 70 жалоб. И соответственно сейчас на базе этих жалоб фальсифицируется результат», - сказал А.Турчинов.