Милиция заявляет, что слезоточивый газ на участках - не их рук дело

Об этом говорится в заявлении Отдела связей с общественностью УМВД Украины в городе Киеве.

"Последние несколько дней в Интернет-изданиях появляется информация относительно безосновательного обвинения правоохранительных органов: якобы работники милиции не пропускают в окружные избирательные комиссии города Киева участников избирательного процесса, наблюдателей и журналистов. Отдел связей с общественностью столичной милиции заявляет, что работники органов внутренних дел на избирательных участках только обеспечивают охрану общественного порядка, причем только на прилегающей территории ОИК. Непосредственно в помещение, где проходит подсчет голосов, милиционеры могут зайти лишь по приглашению председателя, заместителя председателя, секретаря или по общему решению членов комиссии для восстановления общественного порядка", - говорится в заявлении.

По каждому факту обращения граждан, которые, по их словам, пострадали в столкновениях с неизвестными лицами возле ОИК, в том числе по фактам применения неизвестными лицами в некоторых ОИК слезоточивого газа милицией проводится доследственная проверка.

Отдел связей с общественностью сообщает, что работники милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка на прилегающих территориях ОИК, слезоточивый газ не применяли.

Также столичная милиция призывает всех участников избирательной гонки отстаивать свои права исключительно в правовом поле, не устраивать различных провокаций, не нарушать общественный порядок.