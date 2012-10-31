«Батькивщина»: в Черкасской области пытались похитить кандидата от оппозиции
В Черкасской области неизвестные лица пытались похитить кандидата от Объединенной оппозиции «Батькивщина» по 194-ому округу Николая Булатецкого.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».
Согласно их данным, Н.Булатецкий в настоящий момент находится в помещении ОИК, где заблокирован вход.
«Я вынужден здесь находиться, потому что несколько раз группа бандитов хотела меня у входа в ОИК захватить и вывезти отсюда», - цитирует слова Н.Булатецкого пресс-служба «Батькивщины».
По словам кандидата, во время попытки похищения милиция стояла в стороне и безразлично наблюдала за происходящим.
«Такого беспредела я еще не видел в жизни и не думал, что такое может быть. Только безумное сопротивление со стороны моих сторонников и простых граждан, которых было несколько сотен, не позволили захватить меня», - сообщил кандидат и отметил, что уже обратился в силовые органы с требованием обеспечить его безопасность.