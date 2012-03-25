Милиция взялась за черкасского оппозиционного депутата

В Черкассах возбуждено уголовное дело в отношении депутата Черкасского городского совета Николая БУЛАТЕЦКОГО (фракция «Батьківщина») по ст. 296 Уголовного кодекса «хулиганство».

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, его обвиняют в повреждении имущества в помещении Черкасской мэрии стоимостью 14 тыс. грн. - стеклянных ограждений и турникетов пропускной системы горсовета.

В частности, в милиции напомнили, что 14 марта перед административным зданием Черкасского городского совета состоялся санкционированный митинг, инициированный Черкасским городским и областным союзом ветеранов Афганистана и областным комитетом Социалистической партии Украины.

Перед городским советом на площади собралось около 400 человек, которые после оглашения требования о досрочной отставке мэра города Сергея ОДАРИЧА откликнулись на призывы выступающих пройти в служебный кабинет председателя городского совета и двинулись в помещение. «При этом были повреждены стеклянные ограждения и турникеты пропускной системы городского совета. После проведения подсчетов сумма ущерба составила более 14 тыс. грн.», - информировали в ССО.

По факту хулиганских действий Сосновским райотделом милиции было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 «Хулиганство, совершенное группой лиц» Уголовного кодекса Украины.

В процессе проведения следственным отделом досудебного следствия по указанному уголовному делу и после сбора соответствующих доказательств, в том числе и с камер видеонаблюдения, выяснилось, что к повреждению имущества в помещении мэрии причастен депутат Черкасского городского совета Николай БУЛАТЕЦКИЙ, в отношении которого прокуратурой Черкасской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.

Сейчас продолжается следствие, которое установит все факты и обстоятельства дела, а также выявит всех лиц, причастных к совершению противоправных действий, добавили в милиции.

В свою очередь по поручению мэра Черкасс С.ОДАРИЧА в мэрии направили претензии депутату Н.БУЛАТЕЦКОМУ, чтобы он возместил этот ущерб. Но сам депутат не считает себя виновным и отказался компенсировать ущерб мэрии. По его словам, турникета в горисполкоме не должно быть, потому что зачем чиновников защищать от рядовых жителей Черкасс.