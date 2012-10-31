Тюремщики смилостивились над Тимошенко и дали поговорить с «одним человеком»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Осужденная общалась с одним человеком в течение часа», - говорится в сообщении.

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При этом в ГПтС напомнили, что осужденные имеют право на телефонный разговор и могут этим правом воспользоваться в специальном помещении исправительного учреждения при помощи стационарного таксофона, как это предусмотрено ведомственными нормативными документами и инструкциями.

Кроме того, как подчеркнули в пенитенциарной службе, если осужденное лицо находится в стационарном медицинском учреждении (в частности, в ЦКБ «Укрзалізниці»), то возможность осуществления таким лицом телефонных звонков законодательно и технически не предусмотрено.

«В связи с этим, Ю.Тимошенко пообщалась при помощи мобильной связи», - проинформировали в ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко заявила о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.