Тюремщики смилостивились над Тимошенко и дали поговорить с «одним человеком»
Экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, которая в настоящее время находится в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, по ее просьбе в исключительном порядке была предоставлена возможность осуществить телефонный звонок.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.
«Осужденная общалась с одним человеком в течение часа», - говорится в сообщении.
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При этом в ГПтС напомнили, что осужденные имеют право на телефонный разговор и могут этим правом воспользоваться в специальном помещении исправительного учреждения при помощи стационарного таксофона, как это предусмотрено ведомственными нормативными документами и инструкциями.
Кроме того, как подчеркнули в пенитенциарной службе, если осужденное лицо находится в стационарном медицинском учреждении (в частности, в ЦКБ «Укрзалізниці»), то возможность осуществления таким лицом телефонных звонков законодательно и технически не предусмотрено.
«В связи с этим, Ю.Тимошенко пообщалась при помощи мобильной связи», - проинформировали в ГПтСУ.
Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко заявила о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.