Россия нашла в украинском сыре кишечную палочку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с выявлением в партии сыра бактерий группы кишечной палочки, поступившей из Украины с предприятия № 17-17-04 MP (Дубномолоко, ПАО), с 15 октября 2012 года вводятся временные ограничения на поставку продукции этого предприятия в Россию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае поступления продукции этого предприятия, отгруженной до 15 октября, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме с последующим обязательным проведением лабораторного контроля.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 4 октября ввел временные ограничения на ввоз продовольственных товаров 8 украинских предприятий: ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции)», - говорится в сообщении.

В начале августа Россельхознадзор исключил два украинских предприятия - ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский» из реестра организаций, обладающих правом ввоза продукции животного происхождения на рынок стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.