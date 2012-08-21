Россия «забраковала» 312 тонн украинского сыра

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Роспотребнадзора, за 8 месяцев 2012 года для проведения исследований в лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Роспотребнадзора поступило 360 образцов сыра производства пяти предприятий Украины. Полностью завершены исследования 331 образца (партии) продукции.

«На 3 партии сыра производства ЧП КФ «Прометей» филиал «Менский Сыр» (Сыры «Король Артур» со вкусом топленого молока, с датами выработки 25.04.12, 26.04.12 и 28.04.12), общим весом 39 тонн и на 9 партий сыра производства ООО «Гадячсыр» (Сыр «Российский классический» с датами выработки 13.06.12,12.06.12, 11.06.12, 10.06.12; сыр «Полюшко-поле» с датой выработки 25.07.12; сыр «Российский» с датой выработки 25.07.12; сыр «Родриго» с ароматом топленого молока с датой выработки 27.07.12; сыр «Виват король» с ароматом топленого молока с датами выработки 29.07.12 и 30.07.12), общим весом 273 тонны 866 кг выданы экспертные заключения о несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данная продукция не допущена к реализации населению.

В то же время, сообщается, что на 320 партий сыров выданы экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Данная продукция допущена к реализации населению.

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По информации Роспотребнадзора, на лабораторном исследовании находятся 29 образцов производства 4-х предприятий Украины.

По результатам инспектирования экспертами Роспотребнадзора ООО «Лозовской молочный завод» (Украина) в июне 2012 года были выявлены многочисленные замечания и нарушения при производстве сырной продукции.

Отмечается, что ООО «Лозовской молочный завод» разработал и представил в Роспотребнадзор план мероприятий по устранению выявленных недостатков. По результатам рассмотрения этого плана Роспотребнадзор 1 августа 2012 года направил в адрес ООО «Лозовской молочный завод» замечания, так как план не содержал всех мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений.

По информации пресс-службы, до настоящего времени ООО «Лозовской молочный завод» не представил в Роспотребнадзор переработанный план и информацию по устранению нарушений, что не согласуется с намерениями руководителя этого предприятия по скорейшему возобновлению поставок продукции на рынок Российской Федерации.

Напомним, 14 августа директор экономического департамента Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко сообщил, что после вступления в силу Договора о Зоне свободной торговли в рамках СНГ Россия не сможет развязывать торговые войны с Украиной.

«В Договоре ЗСТ зафиксирована норма о неиспользовании санитарных и фитосанитарных норм для регулирования торговли. Они могут использоваться только для охраны здоровья людей», - сказал А.Кушниренко и подчеркнул, что в конечном итоге, от этого выиграют все, кто торгует.

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Справка УНИАН: Роспотребнадзор в феврале по результатам исследований установил, что в составе сыров украинских производителей ЧП КФ "Прометей", АО "Пирятинский сырзавод", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод, ЧП "Рось" филиал "Ахтырский сырокомбинат", ПАО "Дубномолоко" содержатся растительные жиры, информация о наличии которых не была указана на этикетке. Это является нарушением российского техрегламента на молоко и молочную продукцию. В итоге продукты производства этих предприятий попали под запрет для реализации в России.

В середине мая ведомство разрешило четырем украинским заводам - "Пирятинский сырзавод", "Дубномолоко", "Гадячсыр" и "Прометей" - вернуться на российский рынок. .

В июне Роспотребнадзор разрешил возобновить экспорт в Россию пятому украинскому сырзаводу - ЧП «Рось» филиал «Ахтырский сырокомбинат».