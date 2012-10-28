Оппозиция: на Донбассе после окончания голосования 6 участкам отрубили свет

В Донецкой области 6 участков в избирательных округах №61 и №42 после окончания голосования в 20:00 были обесточены.

Об этом сообщил журналистам глава Донецкого областного предвыборного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Ярошенко.

По его словам, в момент начала подсчета голосов после 20:00 на 4 участках избирательного округа №61 и 2 участках избирательного округа №42 было отключено электричество. При этом А. Ярошенко напомнил, что для всех своих членов избирательных комиссий штаб закупил фонарики и свечи.