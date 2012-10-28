Тимошенко тоже проголосовала - в больнице

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

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В 18.14 из территории медицинского заведения выехали автомобили «Волга» и «Деу Ланос», которые в 17.10 заезжали на территорию больницы. Автомобиль ВАЗ, который находился в кортеже автомобилей с членами избирательной комиссии, заезжавшими на территорию больницы, продолжает оставаться там.