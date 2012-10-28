Луценко в колонии проголосовал одним из первых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

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«Он в числе первых проголосовал на общих условиях. Согласно установленному для каждого отряда графику. Никаких претензий, негативных высказываний, реплик Ю.Луценко не высказывал», - заверили в ГПтСУ.

Ранее жена Луценко сообщила, что заключенным колонии где находится экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, запретили в день голосования звонить родственникам и принимать от них передачи.