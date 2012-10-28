Батькивщина: В Киеве задержаны автобусы с людьми для «каруселей»
В Киеве в районе Харьковской площади задержаны два автобуса с людьми для «каруселей».
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.
В частности, как говорится в сообщении, в автобусах находились молодые люди, которые якобы ехали наблюдать за выборами в области.
После остановки автобусов молодые люди начали пешком расходиться по домам, пока другие давали показания. Еще двум автобусам удалось скрыться.
«Как отметил главный группы, люди ехали наблюдать за выборами в области, а перед этим заехали организовано проголосовать. Не на камеру сами ребята признаются, что за такую поездку им заплатили деньги», - сообщили в «Батькивщине».
Кроме того, по данным пресс-службы, в Ирпенском районе Киевской области со спецучастка, который находится в исправительной колонии, как только началось голосование, «из помещения были изгнаны все официальные наблюдатели».