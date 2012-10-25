Госкомтелерадио: В эфирах ведущих телеканалов оппозиции больше, чем власти

Объемы эфирного времени, предоставленного телеканалами для освещения и выражения точки зрения представителям «оппозиции», на 53% больше объемов эфирного времени, использованного представителями власти и Партии регионов, сообщает пресс-служба ГКТРУ.

1. По объемам прямой политической рекламы «оппозиционные» силы представлены в 1,76 раза больше чем Партия регионов.

2. Освещение деятельности «оппозиционных» политических сил в новостях преобладает Партию регионов: по хронометражу - в 3,1 раза, по количеству сюжетов - в 4,1 раза.

3. Время, выделенное на выступления представителям «оппозиционных» сил в эфирах популярных ток-шоу и программ, в 3,77 раза превышает время, предоставленное спикерам Партии регионов.

4. Общее количество сюжетов, освещает деятельность органов государственной власти -559.

Таким образом, учитывая общие хронометраже присутствия Партии регионов и «оппозиционных» политических сил - субъектов избирательного процесса в эфирах ведущих телеканалов, «оппозиция» представлена ​​в 2 раза больше (110 час., 40 мин., против 55 час., 48 мин .).

Общий хронометраж присутствия в эфирах телеканалов Коммунистической партии составляет 23час., 26мин.

При добавлении хронометражей присутствии Коммунистической партии и Партии регионов в эфирах телеканалов, «оппозиционные» политические силы будут иметь преимущество в 1,39 раза (110 час., 40 мин. против 79 час., 14 мин.).

При проведении исследования анализировались эфиры 8 телеканалов - ИНТЕР, 1 +1, ICTV, Новый канал, СТБ, ТРК «Украина», Первый национальный, 5-й канал.

Показатели рассчитаны как cпиввидношення общих хронометражей информационных материалов в новостях, времени выступлений в ток-шоу между «оппозиционными» политическими силами (ОО «Батькивщина», УДАР, «Украина вперед!», ВО «Свобода», «Наша Украина», Радикальная партия) и Партией регионов.