СМИ: 80 молодчиков напали на киевлян, которые шли жаловаться Азарову

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила заместитель председателя "Демократического Альянса" Виктория Черевко.

По ее словам, жители нескольких многоэтажек на улице Новопироговская и Краснозвездного проспекта остались без тепла и воды.

"Когда мы шли к станции «Ипподром» с транспарантами, на нас набросились около 80 человек в спортивных костюмах. Они начали вырывать у нас плакаты, толкали нас... Нас было около 20 человек, а их - 80 мужчин крепкого телосложения", - заявила В.Черевко.

По ее словам, по состоянию на 11.06 всех активистов окружили неизвестные и держат в "кольце".

"На само мероприятие (открытие станции метро) не пускают даже аккредитованных журналистов", - добавила В.Черевко.

Как сообщалось, сегодня Н.Азаров и председатель КГГА Александр Попов открыли в Киеве новую станцию метро «Ипподром».