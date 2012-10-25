НТКУ обнародовала собственные результаты мониторинга политических новостей

По подсчетам собственной аналитической службы НТКУ, доля оппозиции в политических новостях Первого Национального в августе - октябре 2012 года составила 29%. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"НТКУ заявляет, что в производстве новостей и политических программ, а также в размещении политической рекламы и материалов предвыборной агитации руководствуется принципом предоставления равного доступа всех кандидатов и партий - субъектов избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Канал также отмечает, что представители всех политических партий - участниц избирательного процесса пользуются равными правами на участие в общественно-политических ток-шоу Первого Национального, которые работают с политической тематикой.

"В частности, доля представителей оппозиции, которые принимали участие в одном из главных общественно-политических ток-шоу Первого Национального - программе "О главном с Олесем Терещенко" - составила более 48%. А доля оппозиции в последнем проекте Савика Шустера "Один на один", посвященном предвыборным гонкам, вообще достигла 85%. Кроме этого, каждый выпуск программы "Шустер-live" и "Опыт" традиционно собирает представителей вообще всех ведущих политических партий и кандидатов, которые ведут активную публичную деятельность", - сообщает НТКУ.

Пресс-служба также добавляет, что любые заявления о заангажированности канала и необъективности воспринимаются Национальной телекомпанией Украины как манипулятивные.