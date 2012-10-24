Яценюк: Нацбанк напечатал миллиард, чтобы «дотянуть» до конца выборов

Об этом он заявил сегодня в эфире Львовской ОГТРК, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронту змин».

А.Яценюк напомнил, что Министерство финансов Украины провело размещение облигаций внутреннего госзайма, получив около 1 млрд грн. А.Яценюк сообщил, что согласно его информации, эти средства «напечатал Национальный банк Украины». «Он дал этот миллиард государственным банкам, а государственные банки якобы купили облигации государства. Это напечатанные деньги. Это деньги, которые никто не одолжил, их просто станком напечатали», - подчеркнул А.Яценюк.

«Это значит, что казна пуста. Им этот 1 млрд нужен, чтобы как-то дотянуть до конца избирательной кампании», - подчеркнул он.

В частности, уже сегодня, по его информации, в бюджетах Львовской и Ивано-Франковской областей не хватает по 200 млн. грн на заработные платы бюджетникам. «На энергоносители в Ивано-Франковской области не хватает 55 млн. грн. Я не говорю о льготных категориях граждан, лекарств, питания в школах», - добавил А.Яценюк.

«Доходы бюджета на 15 млрд грн меньше расходов. Это только за первые 3 квартала. Думаю, 4-й квартал будет еще хуже», - подчеркнул он.

А.Яценюк отметил, что Объединенная оппозиция больше месяца требует от правительства отчитаться в парламенте о состоянии экономики, однако отчета Кабмина так и не было. «Президент должен обнародовать четкий план экономики до конца года и на следующий год. У Президента вся власть, весь парламент и правительство. Пусть рассказывает, как они будут вытягивать экономику из пропасти», - заявил А.Яценюк.