Социолог: Параллельный подсчет голосов - не функция общественных организаций

Об этом в среду УКРИНФОРМу сказал эксперт-социолог, учредитель компании "Research & Branding Group" Евгений Копатько, комментируя задекларированное ОО "Опора" проведение в ночь выборов параллельного подсчета голосов на тысяче участков.

"Это не задача общественной организации вести параллельный подсчет голосов на избирательных участках", сказал Копатько, добавив, что такой подсчет вряд ли можно считать репрезентативным.

По словам социолога, одна тысяча участков из более, чем 33 тысяч, составляет 1/33. "Может, для тысячи участков какой-то подсчет и будет корректным. Но разброс участков, где они будут подсчитывать голоса - это немножко отличается от социологии", отметил Копатько.

Копатько также подчеркнул, что ответственность за свои параллельные подсчеты голосов будет нести сама "Опора". Но она никак не может "заменить собой Центризбирком Украины", сказал социолог, назвав сомнительными сами "критерии, которые выбирают общественные организации для оценки выборов".