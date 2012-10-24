Регионал заподозрил международных наблюдателей в сотрудничестве с оппозицией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, комментируя заявления канадских наблюдателей о выборах в Украине.

“Содержание отчетов некоторых канадских организаций, к сожалению, уже известно. И эти отчеты являются отрицательными. Руководитель делегации Мирового конгресса украинцев уже озвучил свою позицию: выборы в Украине нельзя признавать демократическими и такими, которые уже состоялись в соответствии с международными стандартами”, - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что подобные заявления не способствуют авторитету тех организаций, которые их делают. “Также они негативным образом влияют на ход предвыборной кампании в самой стране. И становятся инструментом в борьбе политических сил Украины”, - сказал депутат.

“Для меня такие заявления - полное воспроизведение заявлений некоторых оппозиционных сил в Украине. А это свидетельствует о том, что определенные международные наблюдатели очень тесно сотрудничают с некоторыми оппозиционными силами, что является нарушением международного права и законодательства страны”, - добавил Л.Кожара.