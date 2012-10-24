Азаров говорит, что у жителей Троещины появился «удобный выход» в центр Киева

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Азаров проехал в новом трамвае по кольцевой линии, что заняло приблизительно 10 минут.

«На мой взгляд, жители Троещины получили достаточно удобный выход в центр Киева», - сказал Н.Азаров.

Также Н.Азаров сообщил, что для удобства пассажиров, интервалы движения поездов кольцевой электрички планируется сократить.

«Есть такие планы сделать ее более удобной… Сделать интервалы движения поездов меньше, чтобы поезда двигались чаще», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, движение скоростного трамвая от Троещины до кольцевой электрички начнется завтра, 25 октября, в 6.00. До конца месяца проезд будет бесплатным.