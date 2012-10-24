МВД говорит, что ни одна партия не подавала заявок на акции после выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк.

«Пока еще официальных заявок на проведение акций у нас нет», - сказал В.Ратушняк.

Он сообщил, что с начала избирательного процесса в органы внутренних дел поступило 721 сообщение, связанное с его ходом.

Среди общего количества больше всего сообщений - о незаконной агитации, в частности, агитации в не установленных органами самоуправления местах, – 1164. Также среди них сообщения, связанные с хулиганскими проявлениями – 44, выявлением агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства – 464.

Кроме того, по словам В.Ратушняка, поступали сообщения о подкупе избирателей – 290, кражах – 96, угрозах физической расправой – 69, нарушении избирательного законодательства – 49, нанесении телесных повреждений – 30.

Заместитель министра также сообщил, что по результатам проверок в отношении 241 лица составлен протокол о совершении административного правонарушения.