Батькивщина требует найти тех, кто поставил вместо ее сайта порно-изображение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращениях народного депутата, председателя Тернопольской областной организации ВО «Батькивщина» Василия Деревляного, поданных сегодня начальнику областного управления милиции Виктору Саку и председателю областного управления Службы безопасности Украины Игорю Винницкому.

В них указано, что в ночь 3 22 на 23 октября неизвестные, взломав пароль, разместили на партийном сайте порно-картинки.

«Допускаем, что это совершено по указанию одного из участников избирательного процесса, который представляет партию власти или ее сателлитов. Адекватный человек, христианин просто не смог бы опуститься до такого уровня. Такие методы предвыборной конкуренции считаем недостойными и аморальными. Подобные грязные избирательные технологии свидетельствуют о бесстыдстве, цинизме и примитивизме наших политических оппонентов в Тернопольской области», – говорится в обращении.

Поэтому В.Деревляный просит руководителей правоохранительных органов срочно принять меры, направленные на установление лиц, причастных к хакерской атаке на сайт областной организации ВО «Батькивщина», и привлечь их к ответственности.

Сегодня сайт облорганизации партии не возобновил свою работу.