Сайт меджлиса лежит из-за DDoS-атак

Как сообщила пресс-служба меджлиса, атака произошла сегодня ночью.

"За несколько дней до выборов народных депутатов Украины, которые состоятся 28 октября, наблюдается тенденция "умертвления" веб-ресурсов многих участников избирательного процесса. В ночь на 23 октября на официальный веб-сайт Меджлиса крымско-татарского народа qtmm.org началась беспрецедентная DDoS-атака. Возникли проблемы с работой сервера. Администрация сайта проводит технические работы. Провайдер веб-сайта Меджлиса, сообщив об атаке, вынужден был временно заблокировать сайт", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба Меджлиса полагает, что причиной атаки "являются исключительно приближающиеся выборы и политические мотивы".

Как сообщал УНИАН, Меджлис поддерживает на выборах объединенную оппозицию.