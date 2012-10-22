Княжицкий уверен, что в ВР УДАР присоединится к демократической коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Княжицкий сказал сегодня во время общественно-политического форума «Честный разговор с будущим парламентом».

«На сегодняшний день «Батькивщина» и «Свобода» соответствующее соглашение подписали. Я имею огромную надежду, даже нет сомнений в том, что «УДАР» тоже к этому присоединится, и тогда будут изменены правила игры, когда в парламенте будет зафиксирована эффективное «другое» большинство, которое предложит работать по другим правилам», - сказал Н.Княжицкий.

В свою очередь присутствующий на мероприятии кандидат от партии «УДАР» Виктор Пинзеник отметил, что с Н.Княжицким «мы отсюда, обнимемся, и пойдем вместе». В.Пинзеник также заверил, что в Верховной Раде они тоже «обнимутся».

Как сообщал УНИАН, 19 октября Объединенная оппозиция «Батькивщина» и Всеукраинское объединение «Свобода» подписали соглашение о создании коалиции в новой Верховной Раде.

По словам председателя Совета Объединенной оппозиции Арсения Яценюка, этим соглашением четко определяются ряд шагов и перечень законов, какие демократические силы будут делать в новом парламенте.

Вместе с тем лидер партии «УДАР» Виталий Кличко не пришел на подписание соглашения о создании коалиции, хотя его официально приглашали.

«Мы и официально отправляли это соглашение, и неофициально отправляли. Это досадно, что с нами нет Виталия», - сказал А.Яценюк.