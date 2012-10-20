У Кличко сомневаются в создании оппозиционного большинства в новой Раде

На сегодняшний день оппозиционным партиям не под силу создать большинство в Верховной Раде нового созыва. Такое мнение в интервью ZN.UA высказал руководитель избирательной кампании партии «УДАР», кандидат в народные депутаты Виталий Ковальчук. Причиной этого, по его словам, стали неудачные переговоры между «УДАРом» и Объединенной оппозицией по согласованию мажоритарщиков.

На вопрос, возможно ли оппозиционное большинство в ВР, Ковальчук ответил: «На сегодня уже вряд ли. В том числе и благодаря „успешным“ переговорам».

«В том, что мы не договорились, конечно, виноваты оба. Но есть предел разумного компромисса. Если нас всегда в переговорах пытаются убедить, что все надо решать за наш счет, это неправильно», — заявил глава штаба «УДАРа».

По его словам, ярким примером несогласованности позиций между политическими силами стали переговоры относительно единых мажоритарных кандидатов в Киеве.

«Почему „Батьківщина“ позволяет разговаривать с „УДАРом“ с позиции старшего брата? С нами вступили в переговоры, когда у нас рейтинг был в 2,5 раза меньше. Но, господа-партнеры, ситуация изменилась. У нас на сегодня сравнимые рейтинги. Более того, у вас они стоят, а у нас — растут. Нужно быть честными перед собой. Это факт», — подчеркнул Ковальчук.

Кроме того, Ковальчук выразил убеждение, что «УДАР» на ближайшие годы станет главной альтернативой Партии регионов и заверил, что его политическая сила не будет создавать большинство с ПР и КПУ.