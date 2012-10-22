СМИ: Российская оппозиция планировала создать филиал в Киеве

Руководители российского оппозиционного движения «Левый фронт» планировали создать филиал организации в Киеве.

Об этом газете «Сегодня» сообщил один из представителей «Левого фронта» Алексей Сахнин.

"Всему этому есть предыстория. Давление со стороны репрессивных органов мы чувствовали уже давно, - отметил А.Сахнин. - Мы отдавали себе отчет, что тучи сгущаются, поэтому с украинскими товарищами партии "Боротьба" заключили соглашение о том, что в Киеве будет существовать заграничное бюро «Левого фронта». Оно начнет действовать, если в России по нам всерьез ударят репрессии. Не прошло и месяца как эти репрессии начались".

А.Сахнин ведет речь об уголовных делах, которые были возбуждены против Л.Развозжаева и С.Удальцова после показа фильм «Анатомия протеста-2» (НТВ). На видео якобы Л.Развозжаев, С.Удальцов и грузинский военный чиновник Гиви Таргамадзе обсуждают организацию массовых беспорядков в России для захвата власти. В разговоре собеседники уточняют, что неплохо бы начать с Калининграда, Москвы и Владивостока. Спикер СК Владимир Маркин заявил, что подлинность видео не вызывает сомнений и что участники встречи могли готовить теракты на территории РФ.

Также «Сегодня» отмечает, что украинская организация "Боротьба" может выступить главным информатором для СМИ о "репрессиях" участников российского оппозиционного движения "Левый фронт".

Координатор украинского движения «Боротьба» Сергей Киричук рассказал изданию об их взаимодействии с российскими коллегами из «Левого фронта», а также подробности похищения в Киеве Л.Развозжаева.

«По моей информации от источников из России, Леонида похитили в Киеве российские спецслужбы. Он уже доставлен в Москву и арестован на 48 часов», - сказал С.Киричук.

Эту информацию "Сегодня" подтвердил депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия" Илья Пономарев, помощником которого является Л.Развозжаев.

По его словам С.Киричука, «Боротьба» и «Левый фронт» после Марша миллионов, который прошел в российской столице 6 мая, подписали соглашение о том, что если по отношению к С.Удальцову и его соратникам усилятся репрессии, то российская оппозиция частично переедет в Киев, а «Боротьба» выступит для общественности как главный информатор.

С.Киричук сообщил, что соглашение было подписано весной, а СМИ об этом были уведомлены лишь в сентябре. Координатор «Боротьбы» мотивировал запоздалый пресс-релиз тем, что в разглашении информации ранее не было необходимости. Однако при этом он добавил, что все это время они активно сотрудничали с «Левым фронтом» - обменивались опытом и визитами.

На вопрос «Сегодня», приезжали ли в Киев С.Удальцов и Л.Развозжаев летом или осенью этого года, а также что представлял собой обмен опытом, С.Киричук рассказывать отказался.

По информации «Сегодня» «Боротьба» - общественное движение, которые выступало, в частности, против принятия Трудового кодекса. В ближайшее время планируется создание одноименной партии. Сам С.Киричук баллотируется в народные депутаты в одном из столичных округов.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в своем ЖЖ И.Пономарев написал, что член совета оппозиционного «Левого фронта» Л.Развозжаев похищен неизвестными у здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Киеве.

Ранее помощника депутата Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Л.Развозжаева объявили в федеральный розыск. Ему заочно предъявили обвинения в подготовке массовых беспорядков. Его соратника, Константина Лебедева арестовали до 16 декабря.

Лидер «Левого фронта» С.Удальцов, обвиняемый по тому же делу, остается под подпиской о невыезде.

Поводом для предъявления обвинения стал фильм «Анатомия протеста-2», вышедший в эфире телекомпании НТВ. Его авторы обвинили российских оппозиционеров в подготовке терактов и государственных изменах. В частности, из содержания фильма следовало, что якобы экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин и некие граждане Грузии выделяли крупную сумму денег на поддержку внесистемной оппозиции, а непосредственным исполнителем их планов выступал С.Удальцов.