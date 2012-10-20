Яценюк сетует, что с каждым днем все меньше желающих финансировать оппозицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире «Великої політики».

А.Яценюк заметил, что все финансирование «Батькивщина» проводится по закону. «Нас контролируют так, что, в принципе, с каждым днем все меньше и меньше желающих финансировать оппозицию. Но ничего, мы справляемся», - сказал А.Яценюк.

Комментируя информацию, что некоторые лидеры оппозиции пользуются чартерными самолетами, А.Яценюк признал, что однажды представители оппозиции вынуждены были летать чартерным рейсом в Харьков к Ю.Тимошенко, однако сделали это, учитывая малое количество времени, поскольку утром проходило важное голосование в парламенте по поводу закона о клевете.

В то же время он отметил, что расходы оплачивались партией. «Все расходы оплачены за счет партии. Я готов представить все счета», - сказал А.Яценюк.