Яценюк сетует, что с каждым днем все меньше желающих финансировать оппозицию
Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что сейчас становится все меньше желающих спонсировать оппозицию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире «Великої політики».
А.Яценюк заметил, что все финансирование «Батькивщина» проводится по закону. «Нас контролируют так, что, в принципе, с каждым днем все меньше и меньше желающих финансировать оппозицию. Но ничего, мы справляемся», - сказал А.Яценюк.
Комментируя информацию, что некоторые лидеры оппозиции пользуются чартерными самолетами, А.Яценюк признал, что однажды представители оппозиции вынуждены были летать чартерным рейсом в Харьков к Ю.Тимошенко, однако сделали это, учитывая малое количество времени, поскольку утром проходило важное голосование в парламенте по поводу закона о клевете.
В то же время он отметил, что расходы оплачивались партией. «Все расходы оплачены за счет партии. Я готов представить все счета», - сказал А.Яценюк.