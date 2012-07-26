Турчинов объяснил, почему летал к Тимошенко чартером

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде", комментируя информацию, что он летал в Харьков не рейсовым самолетом, а чартером.

"Встреча с Тимошенко постоянно то назначалась, то отменялась", - говорит Турчинов и объясняет, что именно поэтому он не мог подстроиться под расписание рейсовых самолетов.

"Если бы мы опоздали, они бы сказали: "Вот видите, мы хотели устроить встречу, а вы не успели. Поэтому надо было добираться любым образом. Но мы к Юлии Владимировне и на ракете готовы лететь", - сказал Турчинов.

Он не назвал сумму, в которую обошелся полет в Харьков, но сообщил, что полет осуществлялся за счет бютовских депутатов.

Как стало известно УП из собственных источников, в среду Турчинов с группой депутатов БЮТ прибыли в Харьков самолетом Sessna. Стоимость рейса, по информации источника, составила 120 тысяч гривен.