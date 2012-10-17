Польша требует от РФ наказать тех, кто слил фото жертв Смоленской катастрофы

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши.

Согласно сообщению, руководитель польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский поручил провести специальную беседу на эту тему с послом России в Польше, которая состоялась сегодня.

"Заместитель министра Ежи Помяновский от имени правительства Польши выразил послу Александру Алексееву возмущение по поводу опубликования в интернете сделанных работниками российских служб шокирующих фотографий тел жертв катастрофы правительственного самолета в Смоленске 10 апреля 2010 года", - проинформировали в пресс-службе.

МИД Польши отметил, что ожидает от российской власти "решительных действий для немедленного выяснения дела и наказания виновных".

В то же время, согласно сообщению, польская власть положительно оценила то, что российские службы заблокировали ряд порталов, где были распространены эти фото.

По данным польских СМИ, фото, на которых были изображены изувеченные тела жертв Смоленской трагедии, появились в интернете еще 28 сентября на нескольких порталах в России, Украине, Германии и США.

«Украинская и российская власть заблокировали порталы, где были эти фото, а две последних страны не сделали этого, объяснив это действующим законодательством», - сообщает TVN24.

Это дело расследуют польское Агентство внутренней безопасности и прокуратура.

В то же время, по данным польского портала niezaleznа.pl, эти фото сделали работники российского Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который расследовал причины катастрофы польского правительственного самолета.

Как сообщают польские СМИ, на фото изображены тела на месте катастрофы и в морге, и среди них якобы есть тело и Президента Польши Л.Качинского.

Руководитель польского МИД призвал польские средства массовой информации не публиковать эти фотографии.