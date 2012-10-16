Азаров: Нас со всех сторон долбят, а мы продолжаем свое дело делать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал в ходе встречи с работниками Запорожского автомобильного завода.

«В этом году в конце года по нему должны пройти первые автомобили, а в следующем году мы его полностью запустим», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в Запорожье сегодня находится как лидер Партии регионов для того, чтобы агитировать за стабильность в стране. «Я вообще в отпуске сегодня и приехал агитировать за то, чтобы в стране была стабильность», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что правительство Украины сейчас работает в очень сложных условиях из-за влияния мирового кризиса и высоких цен на газ. «Иногда, я вам честно скажу, я же могу вот так в отпуске поговорить, просто не думая о том, что каждое мое слово газеты, телевидение начнут трактовать и толковать. Не просто идут дела потому, что, во-первых, мировой экономический кризис не прекратился, а он по нам долбает, долбает и долбает… Ломать не строить, а мы строим, строим, нас со всех сторон долбят, а мы продолжаем свое дело делать… Мы России отдаем просто так за газ, который одна девочка подписала, продукцию 13 ваших заводов (в ценовом выражении – УНИАН)», - сказал Н.Азаров.

Н.Азаров в очередной раз пообещал, что повышения жилищно-коммунальных тарифов не будет, однако добавил, что сторонники оппозиции, очевидно, могут платить за газ по тарифам, соответствующим нынешней цене на газ, закупаемый в РФ, в соответствии с соглашением, подписанным в январе 2009 года.

«Я вот иногда думаю: тем, кто за них голосует, почему бы не заплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг в соответствии с этой ценой на газ», - сказал Н.Азаров.

Напомним, строительство моста в Запорожье длится с 2000 года.