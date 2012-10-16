«Свобода» призывает СМИ не участвовать в грязных провокациях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода», отметив, что 15 октября 2012 года в лентах новостей некоторых Интернет-изданий Украины появилось заявление якобы от имени В.Кличко и О.Тягнибока с обвинениями в адрес одного из лидеров Объединенной оппозиции Арсения Яценюка.

«Свобода» расценивает размещение подобных публикаций «как очередную волну информационной войны без правил, которую ведет режим Януковича против украинской оппозиции и украинского народа».

«Заявляем, что «Свобода» соблюдает все договоренности с нашим партнером – ВО «Батькивщина». Призываем украинские СМИ не принимать участие в грязных играх власти против оппозиции. Очередной всплеск информационной «лапши» свидетельствует о паническом страхе режима перед потерей власти и неминуемой ответственностью за свои преступления перед нацией и государством», - говорится в сообщении.

«Еще раз обращаемся к СМИ с призывом не только соблюдать профессиональные стандарты в деятельности, но и в это сложное время не бояться демонстрировать свою гражданскую позицию», - подчеркивает пресс-служба Всеукраинского объединения «Свобода».

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Как сообщал УНИАН, вчера с электронных адресов якобы от пресс-службы «УДАРа» на адреса СМИ поступило письмо с гиперссылкой на интернет-страницу, которая была почти идентична официальному сайту «УДАРу», на которой было размещено заявление В.Кличко и О.Тягнибока с обвинениями в адрес А. Яценюка.

Руководитель Информационного департамента партии «УДАР» Оксана Зиновьева сообщила, что в Интернете создан фальшивый сайт партии «УДАР», на котором размещено провокационное заявление от якобы В.Кличко и О.Тягнибока.

Она отметила, что адрес настоящего официального сайта «УДАРу» - http://klichko.org

Адрес сайта, на котором было размещено фальшивое заявление якобы В.Кличко и О.Тягнибока: http://www.udar-klichko.com

«Люди явно готовились. Полностью скопирован дизайн нашего официального сайта», - подчеркнула О.Зиновьева

«Мы считаем, что эта информация не случайно появилась как раз в день съезда Объединенной оппозиции. Сделано это с целью поссорить и разъединить оппозиционные силы и сорвать договоренности о единых кандидатах по мажоритарным округам», - заявила О.Зиновьева.