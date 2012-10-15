Фальшивый сайт опубликовал провокационное заявление якобы Кличко и Тягнибока

«Это фальшивый сайт с фальшивыми заявлениями», - сказала руководитель Информационного департамента партии «УДАР» Оксана Зиновьева.

Она отметила, что адрес настоящего официального сайта «УДАРа» - http://klichko.org

Адрес сайта, на котором было размещено фальшивое заявление якобы В.Кличко и О.Тягнибока: http://www.udar-klichko.com/zayava.html

«Люди явно готовились. Полностью скопирован дизайн нашего официального сайта», - подчеркнула О.Зиновьева

«Мы считаем, что эта информация не случайно появилась как раз в день съезда Объединенной оппозиции. Сделано это с целью поссорить и разъединить оппозиционные силы и сорвать договоренности о единых кандидатах по мажоритарным округам», - заявила О.Зиновьева.

*** Сегодня с электронных адресов якобы от пресс-службы «УДАРа» на адреса СМИ поступило письмо с гиперссылкой на интернет-страницу, которая была почти идентична официальному сайту «УДАРу», на которой было размещено заявление В.Кличко и О.Тягнибока с обвинениями в адрес одного из лидеров Объединенной оппозиции Арсения Яценюка.