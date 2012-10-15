Пресс-конференция ГНС Украины "Налогообложение в сфере шоубизнеса: как платят налоги звезды"

16 октября 2012 состоится пресс-конференция директора Департамента налогообложения физических лиц ГНС Украины Вячеслав Бусарев на тему: "Налогообложение в сфере шоубизнеса: как платят налоги звезды" Пресс-конференция начнется в 15.00 в Пресс-центре ГНС Украины (Львовская пл., 8, 3-й этаж).

По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. 247-35-01, 590-27-43, в 12.00 16 октября 2012 года.

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