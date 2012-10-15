Лутковская призывает Януковича ветировать закон о защите персональных данных

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

По мнению В.Лутковской, одобренная редакция закона не соответствует Конституции Украины, европейским стандартам в сфере защиты персональных данных и несет в себе угрозу нарушения прав и свобод человека.

В.Лутковская в своем письме отмечает, что «поданные в августе-сентябре 2012 года замечания и предложения экспертов Совета Европы, украинских экспертов и общественных организаций к тексту законопроекта не были учтены в окончательной редакции закона».

Среди основных предостережений к Закону Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О защите персональных данных» Омбудсмен называет такие: изменения к закону не соответствуют стандартам Совета Европы и Европейского Союза; закон не согласовывается с Законом Украины «О доступе к публичной информации» и с Конституцией Украины (что приведет к необоснованному ограничению доступа к публичной информации со ссылкой на конфиденциальность персональных данных); закон устанавливает контроль над обработкой персональных данных и вмешивается в свободную деятельность лиц, осуществляющих обработку персональных данных с использованием информационно-коммуникационных систем.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека считает необходимым ветировать данный закон, и вернуть его на доработку в Верховную Раду Украины с учетом экспертного мнения отечественных и зарубежных специалистов.

Как сообщал УНИАН, 2 октября парламент принял в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О защите персональных данных».

Законом изменена сфера действия Закона «О защите персональных данных», в том числе определено, что его действие распространяется на все действия по обработке персональных данных, а не только в базах персональных данных.

В частности, законом урегулирован вопрос трансграничной передачи персональных данных, определены страны Европейского экономического пространства, а также страны, которые подписали Конвенцию Совета Европы о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных, такими, которые обеспечивают надлежащий уровень защиты персональных данных, случаи передачи персональных данных в другие страны.

Кроме этого, расширены основания обработки персональных данных по сравнению с действующей редакцией Закона «О защите персональных данных». Так, к существующим основаниям обработки персональных данных (согласие на обработку и на основании закона) добавлено: заключение и выполнение правового действия, стороной которого является субъект персональных данных, или который заключен в интересах субъекта персональных данных, или для осуществления мероприятий, которые предшествуют заключению правового действия по требованию субъекта персональных данных, выполнения владельцем базы персональных данных взятого на себя обязательства, удовлетворения государственных интересов или выполнения официальных полномочий, возложенных на владельца базы персональных данных или на третье лицо, которому передаются эти данные, защита жизненно важных интересов субъекта персональных данных.

Закон предусматривает исключение из государственной регистрации баз персональных данных, ведение которых связано с обеспечением и реализацией трудовых отношений, и членов общественных, религиозных организаций, профессиональных союзов и политических партий.