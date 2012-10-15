Колесниченко назвал поправки к языковому закону гадостью: украинскому дали много прав

Также подготовлен проект концепции госпрограммы по всестороннему развитию и функционированию украинского языка.

Как сообщает «КоммерсантЪ – Украина», заседание состоялось в пятницу, 12 октября.

Согласно поправкам, которые оказались в распоряжении "Ъ", украинский язык наделяется небывалыми правами, а доля его присутствия в эфире увеличивается до 75%. При этом усложняется процедура признания языков нацменьшинств региональными - это допускается лишь в том случае, если его носителями является не менее 30% жителей определенной территории.

Авторы действующего закона считают, что рабочая группа превысила полномочия.

Рабочая группа по доработке языкового закона была создана по поручению Президента Виктора Януковича 8 августа сразу после подписания резонансного закона, авторами которого являются народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов (оба - Партия регионов). Рабочую группу возглавила вице-премьер - министр здравоохранения Раиса Богатырева. На первом заседании, в августе, группа была разделена на две подгруппы. Задачей одной из них (под руководством первого Президента Украины Леонида Кравчука) являлась разработка предложений по усовершенствованию порядка применения языков. Вторая подгруппа, возглавляемая ректором Киевского национального университета им. Шевченко Леонидом Губерским, должна была разработать концепцию госпрограммы всестороннего развития и функционирования украинского языка до 2015 года и рассчитать финансирование, необходимое для ее реализации.

Утвержденные в пятницу изменения практически полностью меняют суть языкового закона. Так, согласно документу, за украинским языком сохраняется статус государственного. Его использование является обязательным в судо- и делопроизводстве, в деятельности органов государственной власти, вооруженных сил, в сфере науки и образования, рекламе. Устанавливается 75-процентная квота вещания на украинском языке для общенациональных теле- и радиоканалов. Передачи и фильмы, изготовленные на других языках, должны быть дублированы, озвучены или обеспечены субтитрами на государственном языке.

По мнению главы Госкомтелерадио Александра Курдиновича, с выполнением этой нормы не возникнет проблем, поскольку она представляет собой "возврат к тому, что действовало в Украине более десяти лет", "но с точки зрения рыночных принципов формирования контента 75% - это завышенная норма. Телеканалам и радиостанциям проще формировать языковую пропорцию, исходя из бизнес-интересов".

К региональным языкам новая редакция относит белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, караимский, крымско-татарский, крымчакский, молдавский, немецкий, новогреческий, польский, ромский, русский, румынский, словацкий и венгерский языки. Указывается, что им может быть предоставлена господдержка, но лишь в том случае, если на конкретной территории проживает не менее 30% носителей такого языка.

Согласно действующей редакции закона признание языка региональным разрешено там, где число его носителей составляет не менее 10%. Собрав подписи как минимум 30% членов территориальной общины, местный совет обращается в областной совет с просьбой ходатайствовать перед Верховной Радой о "поддержке либо защите регионального языка или языка нацменьшинств". Облсовет в течение 30 дней обращается с таким ходатайством в ВР, которая "принимает закон о поддержке и защите регионального языка либо языка национального меньшинства в пределах территориальной общины села, поселка или города". При условии предоставления статуса регионального на определенной территории этот язык используется параллельно с государственным.

Президент Совета национальных обществ Илья Левитас считает, что 30-процентная квота не защищает интересы нацменьшинств: "По уже принятому закону 10% могли набрать на отдельных территориях крымские татары, венгры, болгары, молдаване, румыны, русские. В случае принятия данных изменений, кроме русских, проживающих в некоторых южных и восточных регионах, никто не сможет этого сделать".

В.Колесниченко, также входивший в состав рабочей группы, считает ее деятельность провальной: "Она была создана для внесения поправок в мой закон. А ее члены, большинство из которых, мягко говоря, украинофилы, с самого начала встали на путь конфронтации и разработали совершенно новую редакцию". В.Колесниченко назвал документ "гадостью" и заявил, что его принятие может "привести к гражданской войне".

После окончательной доработки документ будет передан Р.Богатыревой для отчета перед В.Януковичем.

Как отмечает издание, что в августе глава государства пообещал, что изменения в языковой закон Верховная Рада примет в сентябре, однако сейчас уже понятно, что решать судьбу новой редакции будет новый состав парламента.

Концепция государственной программы всестороннего развития и функционирования украинского языка, подготовленная подгруппой Л.Губерского, должна обеспечить его полноценное использование в разных сферах. В частности, для этого предлагается разработать новую редакцию правил украинского правописания, создать центры и регулярные курсы изучения украинского языка для госслужащих, военных и других граждан страны, а также мигрантов. Кроме того, разработчики концепции предлагают полностью обеспечить учебные заведения литературой и учебниками на государственном языке, подготовить комплексный онлайн-курс по его изучению, установить надбавки к зарплате учителям украинского языка и литературы и преподавательскому составу младшей школы, обеспечить поддержку книгоиздания на украинском и функционирование украинского языка в сфере кинематографии. Продвигать украинский язык будут с помощью социальной рекламы, а также концертов в южном и восточном регионах.

Отдельным пунктом указывается необходимость разработки "действенных механизмов контроля над соблюдением языкового законодательства". Сущность этих механизмов не раскрывается.

Как пояснил "Ъ" член рабочей группы, директор Института литературы им. Шевченко Николай Жулинский, при составлении документа разработчики опирались на закон Французской республики 1994 года о французском языке, в котором предусмотрена ответственность за нарушение языкового закона - от солидных штрафов до шести месяцев тюремного заключения.

Разработан и порядок финансирования мероприятий по развитию украинского языка - оно будет осуществляться из государственного и местного бюджетов. В частности, из госбюджета предполагается потратить 582 млн 239 тыс. грн: в 2013 году - более 168 млн грн, в 2014 году - более 220 млн грн, в 2015 году - более 192 млн грн. Из местных бюджетов на эти цели предлагают выделить до 2015 года более 1 млн грн.

Как сказал Л.Губерский, концепция будет передана в Кабмин, где ее рассмотрят "в самое ближайшее время без задержек".