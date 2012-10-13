Снижение уровня жизни может повлечь массовые протесты (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-конференции директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, опираясь на результаты опроса, проведенного фондом и Киевским международным институтом социологии.

По результатам опроса, 18% считают вполне вероятными в случае ухудшения жизни или защиты своих прав массовые акции протеста в своем городе или селе.

В то же время, готовы лично принять участие в подобных протестах 22% респондентов, в частности, в западном регионе – 33%, центральном - 22%, южном - 15%, восточном - 16%.

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Основными причинами участия людей в Украине в акциях протеста могут стать, в первую очередь, материально-экономические факторы: резкое снижение уровня жизни - 24% опрошенных, невыплата зарплат (пенсий, стипендий) - 22%, рост безработицы - 13%.

В соответствии с результатами опроса, население в большинстве (48%) считает, что выборы в Верховную Раду Украины ничего не изменят, вместе с тем 29% настроены более оптимистично, и возлагают на выборы надежды на лучшее.

При этом 7% респондентов считают, что выборы ухудшат ситуацию в обществе.

По словам И.Бекешкиной, наиболее пессимистическими относительно выборов являются те, кто не намерен в них участвовать.

Опрос проводился с 18 сентября по 4 октября. Было опрошено 2043 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,2%.