В честные выборы верят аж 9% украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, были презентованы сегодня в Киеве.

По данным опроса, 34% считают, что будут отдельные нарушения, которые существенно не повлияют на общий результат, 31% допускают, что результаты могут быть искажены, а 16% уверены, что все будет подтасовано.

Согласно опросу, готовы выйти на улицу с протестом в случае фальсификации выборов 17,5% респондентов.

Больше всего таких - среди избирателей ВО “Свобода” (36%) и “Батькивщины” (31%), меньше всего - среди избирателей Партии регионов (11%).

Основным нарушением, с которым лично сталкивались избиратели во время избирательной кампании, опрошенные назвали подкуп избирателей, - 14%.

По словам директора фонда «Демократические инициативы» Ирины Бекешкиной, больше всего этот вид нарушений отмечали жители Киева - 45%, а также Луганской (33%) и Закарпатской (31%) областей.

О давлении руководства относительно голосования за определенного кандидата заявили 8% респондентов, при этом больше всего из них - в Закарпатской области (21%).

С агитацией должностных лиц за определенного кандидата столкнулись 9% опрошенных, при этом в Закарпатской области 25% из них, в Луганской - 22%.

Как отметила И.Бекешкина, “вообще Закарпатье у нас лидер по всем нарушениям”.

По ее словам, в обществе порой преобладает мнение, что голосование на выборах дает людям возможность влиять на решения, которые принимает власть (полностью и преимущественно согласны с этим 51% опрошенных, полностью и преимущественно не согласны – 40%), и что выборы вынуждают политиков отстаивать интересы избирателей (полностью и преимущественно согласны 50% опрошенных, полностью и преимущественно не согласны – 42%).

Большинство опрошенных (47%) не надеются, что политики будут вести себя этично во время избирательной кампании. Однако в этичности политиков во время выборов уверены 35%.

Кроме того, 62% уверены в секретности избирательного голосования, а не уверены – 28%.

В соответствии с результатами исследования, большинству (59%) тяжело понять, какие именно позиции отстаивают разные партии (не тяжело это для 22%).

При этом не понимают этого почти в равной мере избиратели разных партий: КПУ (60%), ВО «Свобода» (63%), «УДАРа» (60%), «Батькивщины» (61%), Партии регионов (54%).

Опрос проводился с 18 сентября по 4 октября. Было опрошено 2043 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,2%.