ГПтСУ: Тимошенко девятый раз отказалась от участия в заседании суда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, руководство Качановской исправительной колонии № 54 получило из суда вызов Ю.Тимошенко для участия в судебном заседании. Осужденная была информирована о получении вызова.

В ответ на это Ю.Тимошенко в письменном виде проинформировала руководство учреждения об отказе принимать участие в назначенном судебном заседании.

Это уже девятый раз подряд осужденная отказывается прибыть на судебное заседание в Киевский районный суд г. Харькова, отмечается в сообщении.

Об этом руководство колонии в письменном виде проинформировало суд.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело относительно Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.