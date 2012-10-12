Только 2% украинцев готовы к избранию Президента в Верховной Раде

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В соответствии с результатами опроса, только 2% готовы делегировать это право Верховной Раде Украины.

Директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина отметила, что “когда только 2% населения готовы делегировать эту функцию Верховной Раде, я думаю, что здесь просто нужно поставить точку, и даже не вспоминать о возможных вариантах”.

“Различные варианты в такой ситуации, при таком настроении общественного мнения просто невозможны”, - прибавила она.

Опрос проводился с 18 сентября по 4 октября. Были опрошены 2043 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,2%.