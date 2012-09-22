Царьков: В 2015 году Президента будет избирать парламент

О таком заявил народный депутат от КПУ Евгений Царьков в эфире «5 канала» .

«Я уверен, что сегодня готовится переход к парламентской республике, и в 2015 году, проверьте мои слова через 2 года, Президент будет пытаться избираться через парламент – это раз. А второе – ни для кого не секрет, что посмотрели на Россию, понравился двуглавый орёл, и хотят продлить срок полномочий Президента до семи лет. Поэтому нужно понимать, что до 28 октября, как минимум до 2022 года, будет сделан выбор», - заявил Царьков.

«Посмотрите, в 2015 году, всё идёт к тому, что те, кого сейчас наколядует партия власти на выборах, плюс мажоритарщики, плюс «Украина - Вперёд!» и в другие места, однозначно создадут большинство из трёхсот голосов и в 2015 году будут выбирать себе Президента в парламенте», - прогнозирует коммунист.