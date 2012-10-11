Тягнибок: перед финишным ударом нам нужно перегруппироваться

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

По его словам, съезд состоится в Киеве после марша по случаю 70-летия создания Украинской повстанческой армии, Дня украинского казачества. "Собственно, в этот день Пресвятого Покрова "Свобода" традиционно проведет марш в Киеве. Предполагаем, что он будет наиболее многолюдным, массовым, по сравнению с прошлыми годами. На этот марш приедут представители из разных регионов. Учитывая, что сейчас разгар предвыборной гонки, после завершения этой общеукраинской акции мы приняли решение провести наш очередной съезд", - сказал О.Тягнибок.

По теме: Тягнибок уверен, что Янукович разгонит новый парламент

По его словам, прежде всего, на этом съезде будут подведены промежуточные итоги избирательной кампании. "Финиш ее будет сверхтрудным. И не только в агитационном плане. Нам сейчас нужно серьезно готовиться к борьбе с фальсификациями. Фальсификации уже сейчас происходят и провокации разные. Власть сейчас уже активизировалась, тем более, что социологи отмечают, что не могут держать рейтинг "Свободы" ниже пяти процентов. Следовательно, нам нужно перегруппироваться, и финишный удар и в агитационном плане, и в плане борьбы с фальсификациями нужно провести мощно и сильно", - отметил О.Тягнибок.

Говоря непосредственно о целях и задачах съезду, он отметил, что на нем, в частности, будет заслушана информация руководителей областных избирательных штабов партии по активности кандидатов в избирательной кампании, будут оценены шансы мажоритарщиков, дана оценка их деятельности.

"И не исключаем, что примем решение о снятии из списка определенной части кандидатов в депутаты, насколько это разрешает украинское законодательство", - отметил О.Тягнибок.