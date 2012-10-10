Об этом сообщила его жена Ирина Луценко в эфире телеканала ТВi.

"Только после того, как я подняла справку телефонного оператора, что связь в колонии есть. В субботу, на следующий день, муж мне перезвонил, связь прекрасная, все кричат ​​ура", - заявила она.

На уточняющий вопрос, продолжают ли они с Луценко по телефону говорить о политике, и в частности президенте, Ирина отметила: "Конечно, мы продолжаем говорить о Януковиче, мы продолжаем говорить о Яценюке, объединенной оппозиции".

По теме: Луценко готов отсидеть весь срок, но «не прогнется перед мафией»

Она также рассказала, что экс-министра до сих пор так и не начали лечить.

"Луценко уже болен. Уже с гепатитом, уже с сахарным диабетом, уже с циррозом печени, находится в крайне тяжелом состоянии. От сырости он получил воспаление нерва - у него страшные головные боли", - заявила Ирина Луценко.

"На сегодняшний день в больнице там, в той медицинской части, есть только два-три укола баралгина, и два-три укола "но-шпы". О каком лечении мы говорим?" - передает ее слова Украинская правда.