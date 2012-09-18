Луценко готов отсидеть весь срок, но «не прогнется перед мафией»

Об этом он написал в своем письме из Менской исправительной колонии №91, текст которого передан УНИАН пресс-службой партии «Народная самооборона».

Рассказывая о своем пребывании в колонии, Ю.Луценко отметил, что представители власти донесли до него требование прекратить разговоры по телефону на политические темы. «Особо подчеркивается, чтобы я не говорил о Януковиче, Партии регионов и мафии. Чудесный логический ряд, не так ли?», - пишет Ю.Луценко.

«После этого служивые выполнили еще одну важную миссию – получили для заказчика видео с коротко стриженым Луценко, который моет шваброй пол», - отметил он.

Экс-министр пишет, что после его отказа играть «по понятиям» его телефонные разговоры начали перерывать, а через несколько дней вообще прекратили их под видом ремонта. «Не знаю, как можно отремонтировать систему, которая пропускает разговор об аппетите нашего пса Босса (тоже из Донецка), но мгновенно прекращает связь при упоминании Януковича», - удивляется Ю.Луценко.

«Меня на основании рапорта дежурной пипетки обвинили в том, что я пользовался телефоном для безуспешных звонков жене, сыну, брату, друзьям сверх времени, определенного графиком начальника учреждения. В результате мне объявили дисциплинарное взыскание, которое исключает перевод меня на более мягкий режим внелагерного поселения», - пишет он.

Экс-глава МВД отмечает, что постоянно пишет для будущего заявления о нарушении ст. 110 Уголовно-исполнительного кодекса («осужденным предоставляется право на телефонные разговоры без ограничения их количества под контролем администрации»), которое носит признаки злоупотребления должностными обязанностями руководства учреждения.

В целом свое письмо Ю.Луценко написал в сатирическом стиле, и действия руководства колонии и их непосредственных начальников сравниваются с «бессмертным советским Законом Клизмы» - «Правило первое: каждая пипетка хочет стать Клизмой. Правило второе: все делается через зад».

В конце письма Ю.Луценко отмечает, что в колонии, как и в жизни, есть только два выбора, «или прогибаться перед руководящими клизмопипетками, или – оставаться свободным человеком». «Карликам нужно кланяться особенно низко», - говорил блестящий С.Лец. В наших политических реалиях это неминуемо ведет к перелому позвоночника. Поэтому хочу повторить заказчику моего заключения то, что я сказал его шестеркам: «Я, конечно, хотел бы выйти на свободу, потому что пребывание в лагере в первую очередь является наказанием моей семьи. При этом я готов отсидеть от звонка до звонка весь срок, но ни на сантиметр не прогнусь перед мафией». Ven seremos!», - подчеркивает Ю.Луценко.