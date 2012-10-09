Азаров: языковой закон - это наше решение, оно не будет пересматриваться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил на встрече с работниками социальной сферы и представителями административно-хозяйственного актива Одесской области в академическом театре оперы и балета.

«Принятие Закона «Об основах государственной языковой политики» – это наше решение по языку, оно не будет стратегически пересматриваться», - заявил премьер-министр.

Данную позицию Н.Азаров озвучил, отвечая на вопрос депутата Одесского горсовета Алексея Косьмина, который высказал опасение, что важные положения языкового закона в ближайшее время или после выборов будут пересмотрены.

Глава правительства отметил, что «в закон могут быть внесены изменения», если какие-то моменты вызывают напряженность или связаны с техническим обеспечением его функционирования.

«Но право людей общаться на родном языке не подлежит никакому пересмотру», – подчеркнул премьер-министр. – Мы будем последовательно добиваться реализации этого закона. Это наша стратегическая формула, поэтому будьте спокойны».

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине.

Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

10 августа закон вступил в силу.

После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений относительно совершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине. Председателем рабочей группы по подготовке новой редакции закона о языках является вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатирева.