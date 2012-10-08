Количество партий, проходящих в парламент, возросло до пяти (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные сегодня на пресс-конференции данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии.

В частности, Партия регионов набрала бы 23,3% голосов избирателей, партия «УДАР» Виталия Кличко - 16%, ВО «Батькивщина» - 15,1%, КПУ - 10,1%. Впервые со времени предыдущих опросов достигло границы избирательного барьера Всеукраинское объединение «Свобода» - 5,1%.

Партия Наталии Королевской «Украина - Вперед!» набрала бы 2,1% голосов, «Наша Украина» - 1,3%.

По данным исследования, «Батькивщину» больше всего поддерживают в Западном (25%) и Центральном (20%) регионах и гораздо меньше на Юге (7%) и Востоке (4%). Партию «УДАР» в Западном регионе поддерживает 24% избирателей, в Центральном - 18%, в Южном 12% и в Восточном регионе - 7%.

Партия регионов имеет наибольшую поддержку на Юге (41%) и Востоке (36%), в Центре ее поддерживают 15%, на Западе - 7%.

КПУ в Центральном регионе набрала бы 7,5%, на Юге - 15%, на Востоке - 19%, на Западе - 2%.

За ВО «Свобода» на Западе проголосовали бы 12,2%, в Центре - 5%, на Юге - 1,3%, Востоке - 0,6%.

В парламентских выборах готовность принять участие выразили 77% украинцев: 57% - «обязательно» и еще 21% - «скорее всего».

Опрос проводился с 18 сентября по 4 октября этого года. В 111 населенных пунктах было опрошено 2 тыс. 43 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,2%.