Началось рассмотрение жалобы правительства по долгам ЕЭСУ

Апелляционный хозяйственный суд Киева начал рассмотрение жалобы Кабинета министров Украины на решение Хозяйственного суда столицы о взыскании с Украины более 3 млрд грн долга корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) в пользу Министерства обороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание, запланированное на 9.15, началось с 30-минутным опозданием.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минобороны России по делу относительно долга ЕЭСУ. Суд обязал Кабмин вернуть Минобороны РФ 3,1 млрд грн.