Началось рассмотрение жалобы правительства по долгам ЕЭСУ
10:04, 04 октября 2012Политика
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Апелляционный хозсуд Киева начал рассмотрение жалобы Кабмина на решение суда о выплате долга ЕЭСУ в пользу Минобороны РФ.
Суд начался с получасовым опозданием
Апелляционный хозяйственный суд Киева начал рассмотрение жалобы Кабинета министров Украины на решение Хозяйственного суда столицы о взыскании с Украины более 3 млрд грн долга корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) в пользу Министерства обороны Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание, запланированное на 9.15, началось с 30-минутным опозданием.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минобороны России по делу относительно долга ЕЭСУ. Суд обязал Кабмин вернуть Минобороны РФ 3,1 млрд грн.
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